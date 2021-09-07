6 قرارات جديدة للحكومة العراقية بينها تخفيف قيود استقبال الوافدين من الهند

2021/09/07 | 20:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة مصطفى الكاظمي، رئيس الحكومة، 6 قرارات جديدة بينها تخفيف قيود استقبال الوافدين من الهند.وطالب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة إعداد الموازنة، تضمين قانون الموازنة لعام …

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