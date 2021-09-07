2021/09/07 | 20:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خول الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بسحب مبلغ 47 مليون دولار لتقديم "مساعدات فورية" للقوات المسلحة اللبنانية وفق مادتين من قانون المساعدة الخارجية الأميركي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بقيمة 47 مليون دولار.. بايدن يفوض بلينكن منح مساعدات فورية للجيش اللبناني ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بقيمة 47 مليون دولار.. بايدن يفوض بلينكن منح مساعدات فورية للجيش اللبناني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).