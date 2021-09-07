الأنواء الجوية تتوقع موعد دخول العراق في فصل الخريف

2021/09/07 | 20:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيحددت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، موعد دخول العراق فصل الخريف، فيما توقعت استمرار انخفاض درجات الحرارة.وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق شهد انخفاضا في درجات الحرارة للايام الماضية من ضمنها ايام الجمعة والسبت والأحد ومن ثم عاودت درجات الحرارة بالارتفاع امس الاثنين واليوم الثلاثاء"، مبينا أن "يوم غد الاربعاء سوف نشهد انخفاضا تدريجيا وملحوظا في درجات الحرارة".وأضاف، أن "العراق مقبل على فصل الخريف، والارتفاع في درجات الحرارة كان بمعدل خفيف يصل إلى درجتين"، مشيرا الى أن "الانخفاض بدرجات الحرارة بدأ بشكل ملحوظ، وسيستمر للايام المقبلة".وتابع أن "العراق سيدخل في فصل الخريف منتصف شهر ايلول الحالي".

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