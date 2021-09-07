مدير صحة الكرخ يكشف عن ’غش علني’ ويوجه رسالة إلى رواد المطاعم

2021/09/07 | 21:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، الثلاثاء، عن ضبط صاحب مجزرة يقوم بإعادة تعبئة الدجاج الاوكراني والدجاج التركي الى ماركة عراقية وبيعها على انها دجاج عراقي.وذكر مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “صاحب مجزرة ( الرعد) يقوم بإعادة تعبئة الدجاج الاوكراني ماركة(كمان) والدجاج التركي ماركة ( …

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