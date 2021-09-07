الداخلية تنشر الاستمارة الخاصة بالتحويل من الملاك العسكري الى المدني

2021/09/07 | 21:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نشرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، رابطا للاستمارة الخاصة بالتحويل من الملاك العسكري الى المدني.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “حسب توجيه وزير الداخلية عثمان الغانمي، نرفق الرابط الخاص بملء الاستمارة الالكترونية للراغبين بالتحويل من الملاك العسكري الى الملاك المدني في وزارة الداخلية”.وأضافت ان “خطوات الملء تكون …

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