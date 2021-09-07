الدفاع النيابية تحدد شرطاً جديداً لإعادة المفسوخة عقودهم

2021/09/07 | 21:42 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، شرطاً جديداً لإعادة المفسوخة عقودهم من القوات الأمنية، فيما كشفت عن إكمال عملية جرد حاملي شهادة البكالوريوس في الوزارات الأمنية.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح للوكالة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “ملف المفسوخة عقودهم من القوات الأمنية لم يحسم حتى الان لعدم …

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