طالبان.. تاريخ الحركة التي عادت إلى حكم أفغانستان من جديد

2021/09/07 | 21:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبان عادت إلى السلطة في أفغانستان بعد 20 عامًا.تشكلت في التسعينيات ولديها تاريخ من العنف والقمع.شبكة CNN ترصد كيف أصبحت المجموعة على ما هي عليه اليوم.

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