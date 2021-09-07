اللجنة الأمنية العليا للانتخابات تعقد مؤتمراً أمنياً جديداً

2021/09/07 | 21:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الثلاثاء، عن ترأس نائب قائد العمليات المشتركة مؤتمراً أمنياً في عمليات بغداد للجنة الأمنية العليا للانتخابات.وذكرت الخلية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الفريق اول الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات البرلمانية 2021 التي تجريها المفوضية العليا …

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