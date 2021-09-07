المفوضية تتحدث عن عوامل عديدة ستجعل من انتخابات تشرين مختلفة

2021/09/07 | 21:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن عوامل عديدة قالت انها ستجعل من انتخابات تشرين مختلفة على مستوى قانون الانتخابات والنظام الانتخابي.وذكرت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف استقبل، اليوم، في مقر المفوضية ببغداد، سفير مملكة هولندا في العراق”.وقال رئيس …

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