السيد السيستاني يعلن الخميس هو الاول من شهر صفر

2021/09/07 | 21:53 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني،اليوم الثلاثاء، موعد بداية شهر صفر.

وقال مكتب السيد السيستاني إن "يوم غدٍ الأربعاء هو المُتمّم لشهر محرم الحرام ويوم الخميس الأول من شهر صفر"....

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