دعما للحكومة العراقية.. الأمم المتحدة تكلف ألمانياً للتحقيق في جرائم

2021/09/07 | 21:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الألماني، كريستيان ريتشر، مستشارًا خاصًا ورئيسًا جديدًا لفريق التحقيق في الجرائم التي ارتكبها تنظيم "داعش" في العراق، كما أعلن مساعد المتحدث باسم الأمم المتحدة، الثلاثاء.

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