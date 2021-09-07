الغرف التجارية يبدي استعداده لإطلاق المشروع الأول ضمن استراتيجية الأمن الغذائي

2021/09/07 | 21:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعبحث اتحاد الغرف التجارية ومركز التجارة الدولية، اليوم الثلاثاء، الوضع الاقتصادي للنهوض بثلاثة قطاعات، فيما أبدى الاتحاد استعداده لإطلاق المشروع الأول ضمن استراتيجية الأمن الغذائي.وقال الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبدالرزاق الزهيري التقى مسؤول مركز التجارة الدولية كِيفَ نيجونّ في مقر الاتحاد صباح اليوم، بحضور كارلاّ سوليسّ مسؤولة المكتب الاوربي للتنسيق لبرنامج سافي"، مبينا أنه "تم التباحث بمستجدات الوضع الاقتصادي بعد جائحة كوفيد ١٩ للنهوض بالواقع التجاري والزراعي والصناعي للعراق".وأضاف، أن "هذا اللقاء جاء استكمالا للجهود التي بذلها اتحاد الغرف التجارية للارتقاء بواقع القطاع الخاص عموماً والواقع التجاري بالخصوص كون الاتحاد الشريك الاساسي والفعال في مشروع سافي ( SAAVI) والذي يعتبر من المشاريع العالمية الرائدة"، مشير ا الى أن "البرنامج الان في طور العمل على تنفيذ المشاريع المتعلقة بمزارع الطماطم والدواجن والبيض ضمن سلسلة الامن الغذائي لجمهورية العراق".وأكد الزهيري أن "اللقاء تضمن التباحث حول ادارة الاعمال واقامة الورش والتدريب المستمر لتمكين المرأة في العراق وهناك مبالغ مجزية تمنح للمتدربين بعد تدريبهم وتأهيلهم"، مشددا على "ضرورة اعداد دراسة معمقة لمثل هذه المشاريع والاستفادة من الخبرات والامكانيات التي يوفرها الاتحاد والتوأمة مع ما يستجد في العالم من برامج وخطط".وأبدى الزهيري "استعداد اتحاد الغرف التجارية لاطلاق المشروع الاول قريبا ضمن سلسلة القيمة المضافة لاستراتيجية الامن الغذائي".فيما أكد مسؤول البرنامج الاقدم لمركز التجارة الدولية كِيفَ نيجونّ والمتخصص في بحوث واستراتيجيات التصدير أن "الاجتماع مهم ومثمر مع رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية"، لافتا الى "التأسيس لمرحلة مهمة من مراحل التعاون المستقبلي، فبالنسبة لنا العمل مهم مع القطاع الخاص، فضلا على العمل مع السلطات العراقية من اجل الهدف الاسمى هو التبادل التجاري وخلق فرص عمل للشباب العراقيين من خلال التعاون والتدريب مع مفاصل القطاع الخاص العراقي".وتابع: "لدينا الرغبة الكاملة للعمل مع أصحاب القرار واستثمار التمويل الممنوح من الاتحاد الاوربي".ويعتبر مركز التجارة الدولية وكالة للتعاون التقني لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية، ويعمل المركز على انجاح أعمال المشاريع الصغيرة الناجحة في البلدان النامية عن طريق توفير الشركاء، وحلول لتنمية التجارة مع القطاع الخاص، ومؤسسات دعم التجارة وصانعي السياسات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغرف التجارية يبدي استعداده لإطلاق المشروع الأول ضمن استراتيجية الأمن الغذائي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغرف التجارية يبدي استعداده لإطلاق المشروع الأول ضمن استراتيجية الأمن الغذائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).