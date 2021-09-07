2021/09/07 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرسومي تتحدّث عن الطقوس الثقافية والفكرية للردات الحسينية مهرجان العراق لسينما ومسرح التعزية الدولي ينطلق اليوم بغداد – ياسين ياس -نسائم الوردي اعلنت محافظة بغداد، إنطلاق فعاليات مهرجان العراق لسينما ومسرح التعزية الدولي الخامس لسنة 2021، اليوم الاربعاء ، لاستذكار الثورة الحسينية وقضيتها السامية.وذكرت المحافظة في بيان (إن النسخة الخامسة لمهرجان العراق للتعزية، برعاية محافظ […]

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