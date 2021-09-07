2021/09/07 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غ ارنر أم خارقة كارداشيان تحتفي بعطرها الجديد { لوس انجلوس – وكالات – أطلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان على متابعيها بفستان ضيق وشفاف أبرز تفاصيل جسمها ترويجاً لعطرها الجديد من علامتها التجارية ، وظهرت بشعر مبلل، وهي تحمل عطرها الجديد كنوع من الدعاية له.ولاقت صورتها إعجاب عدد كبير من متابعيها.وكانت كارداشيان […]

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