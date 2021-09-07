2021/09/07 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيللي كريم تحب الموضة ولطيفة تروّج لأغنيتها القاهرة – الزمان أكدت الممثلة المصرية نيللي كريم أن الموضة ساعدتها كثيراً خلال عملها، أثناء رقص الباليه أو التحضير لعمل مسرحي، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.وعلقت قائلة (أنا أحب الموضة ! إنها جزء مهم مما أفعله، منذ أن كنت راقصة باليه ، لعب الزي […]

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