2021/09/07 | 21:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، اليوم الثلاثاء، لسفير مملكة هولندا في العراق، على ان انتخابات تشرين ستكون مختلفة.وذكرت المفوضية في بيان، ان “رئيس مجلس المفوضين، استقبل في مقر المفوضية ببغداد، سفير مملكة هولندا في العراق، وتحدث عن جملةٍ من العوامل ستجعل من انتخابات تشرين مختلفة هذه المرة، على مستوى قانون […]

ظهرت المقالة مجلس المفوضين: انتخابات تشرين ستكون مختلفة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس المفوضين: انتخابات تشرين ستكون مختلفة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس المفوضين: انتخابات تشرين ستكون مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).