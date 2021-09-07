القانونية النيابية تكشف عن سلة قوانين سترحل إلى الدورة النيابية المقبلة

2021/09/07 | 22:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، عن مجموع القوانين المهمة التي سترحل الى الدورة النيابية المقبلة، فيما استبعد عقد اية جلسة خلال الفترة الحالية للبرلمان بسبب قرب الانتخابات البرلمانية.وقال […]

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