المنافذ تضبط 175 شاحنة حاولت المرور بأوراق مزورة عبر ميناء أم قصر

2021/09/07 | 22:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عن ضبط 175 شاحنة حاولت المرور بأوراق مزورة من منفذ ميناء أم قصر الشمالي.

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وذكرت الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (7 ايلول 2021)، ان "عملية نوعية جديدة تضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها المنافذ الحدودية، حيث تمكن أبطال منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط وإحباط محاولة تهريب 175 شاحنة محملة بمادة أنابيب الحديد خارج الحرم الكمركي".

واضاف البيان انه "من خلال إجراءات الكشف والتدقيق في بوابة 27 تبين وجود تزوير كتاب صحة تصديق شهاده منشأ الصادرة عن المنافذ الحدودية في محاولة فاشلة للتهرب من دفع الغرامات".

واشار البيان الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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