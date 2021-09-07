الحكم بالسجن 8 سنوات بحق مدانين بقضية السرقة في ذي قار

2021/09/07 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 8 سنوات بحق مدانين بقضية السرقة في المحافظة.

وذكرت دائرة إعلام شرطة ذي قار في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بعد اكمال التحقيق من قبل مكافحة اجرام ذي قار واثبات ادانتهم بقضية السرقة، اصدرت محكمة جنايات ذي قار / الهيئة الثانية حكما بالسجن لـ 8 سنوات بحق المدان (ك.ع.ب) تولد 1990 يسكن الدواية والمدان ( ج.ج.ع ) تولد 1992 يسكن الدواية وذلك عن قضية السرقة وفق احكام المادة 443 من قانون العقوبات العراقي".

وبينت أن "هذه الاحكام القضائية تاتي حصيلة القبض على المطلوبين والمتهمين والتحقيق معهم، والتي انتجت احالتهم للمحاكم المختصة لينالو جزائهم العادل".

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