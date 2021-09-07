السعودية.. إعفاء مدير الأمن العام وإحالته للتحقيق بعد

2021/09/07 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شغل الحربي منصب مدير الأمن العام في المملكة العربية السعودية منذ ديسمبر 2018 وحتى إنهاء خدمته.

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