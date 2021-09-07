2021/09/07 | 22:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن مندوب إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي،اليوم الثلاثاء، أنه لا يحق لأحد أن يطالب طهران بتعليق أنشطتها النووية، متهما أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالضغط عليها.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران: لا يحق لأحد أن يطالبنا بتعليق أنشطتنا النووية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران: لا يحق لأحد أن يطالبنا بتعليق أنشطتنا النووية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران: لا يحق لأحد أن يطالبنا بتعليق أنشطتنا النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).