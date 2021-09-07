احباط محاولة تهريب 175 شاحنة محملة بمادة أنابيب الحديد في ميناء أم قصر الشمالي

2021/09/07 | 22:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب 175 شاحنة محملة بمادة أنابيب الحديد خارج الحرم الكمركي في ميناء ام قصر الشمالي.وذكرت الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عملية نوعية جديدة تضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها هيأة المنافذ الحدودية، حيث تمكن أبطال منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط وإحباط محاولة تهريب 175 شاحنة محملة بمادة أنابيب الحديد خارج الحرم الكمركي".وأضافت أنه "من خلال إجراءات الكشف والتدقيق في بوابة 27، تبين وجود تزوير كتاب صحة تصديق شهادة منشأ الصادرة عن هياة المنافذ الحدودية في محاولة فاشلة للتهرب من دفع الغرامات".ونوهت الهيأة بأنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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