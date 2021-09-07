السراج: اي كلام عن تأجيل الانتخابات لا قيمة له

2021/09/07 | 23:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، ابراهيم السراج، اليوم الثلاثاء، اي كلام عن تأجيل الانتخابات لا قيمة له ومن يريد تأجيلها يريد ابقاء الفساد.وقال السراج لبرنامج حصاد الايام، ان “الكل يدعم الانتخابات داخليا وخارجيا ومقاطعة الانتخابات الان لا قيمة لها”.واضاف “اي كلام عن تأجيل الانتخابات لا قيمة له ومن يريد تأجيلها يريد ابقاء الفساد”.واوضح […]

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