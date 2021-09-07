العراق يبحث مع البنك الدولي مؤشر تحسين بيئة الأعمال

2021/09/07 | 23:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بحث نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، فرهاد نعمة الله حسين، مع ممثلي البنك الدولي في العراق مؤشرات تحسين بيئة الأعمال.وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان […]

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