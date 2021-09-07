2021/09/07 | 23:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح، نعيم العبودي، الثلاثاء، معيارين يعتمد عليهما لاختيار رئيس الوزراء المقبل، مؤكدا ان "هادي العامري" على رأس مرشحيه لرئاسة الحكومة.

وقال العبودي، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (7 ايلول 2021)، ان "رئاسة الوزراء تعتمد على معيارين، عدد المقاعد ونوع التحالفات، ولم نضع خطا أحمر أمام أي كتلة فاذا كسبت مقاعد أعلى وحصلت على تحالفات الاغلبية سوف نؤيدها، واما نشترك او سوف نكون معارضة".

وأضاف، "واذا حصلنا نحن على المقاعد التي تؤهلنا بالتحالف مع الكتل السياسية، ايضا سوف نشارك وسنطرح مرشحنا بصورة واضحة وجلية، فمن أيد فاهلا ومرحبا، ومن يعارض يذهب للمعارضة".

وعن مرشحي التحالف لرئاسة الوزراء، أوضح العبودي، ان "الفتح لديه رجالات كثيرة وعلى رأسهم هادي العامري، وهذا سيخضع للنقاشات مع الكتل الاخرى من أجل تشكيل الكتلة الاكبر".

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 تشرين الأول 2021 المقبل، حيث ستتم عملية التصويت في 1079 مركزا في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.

وسيشارك في الانتخابات 110 حزب سياسي و22 تحالف انتخابي، وقامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدعوة 76 سفارة ومنظمة أجنبية لمراقبة العملية الانتخابية المقبلة.

من جهتها اشارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، 24 مليونا و29 ألف و927 شخصا، في حين يتنافس 3523 مرشحا عن 83 دائرة انتخابية على 329 مقعدا في البرلمان.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح يطرح اسم رئيس الوزراء القادم) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح يطرح اسم رئيس الوزراء القادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).