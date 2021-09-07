بالثلاث.. العراق يخسر امام ايران في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر

2021/09/07 | 23:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق 0 - 3 ايران

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