2021/09/07 | 23:11 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الرياضة

الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 | 11:00 مساءً | عدد القراءات : 25

خسارة ثقيلة لمنتخبنا الوطني امام ايران

فاز المنتخب الايراني لكرة القدم على العراق 3-0 ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتقدم المنتخب الايراني بوقت مبكر من اللقاء عندما سجل مهاجمه علي رضا جهانبخش في الدقيقة الثانية من المباراة.

فيما سجل مهدي طارمي الهدف الثاني لبلاده في د 69 فيما سجل الهدف الثالث علي جولزاده في الدقيقة 90.

وتصدرت إيران المجموعة الثانية بـ 6 نقاط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خسارة ثقيلة لمنتخبنا الوطني امام ايران ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خسارة ثقيلة لمنتخبنا الوطني امام ايران ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).