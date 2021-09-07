نجم المنتخب العراقي صفاء هادي بعد الخسارة الثلاثية: آمالنا بالتأهل مازالت قائمة

2021/09/07 | 23:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قدم لاعب المنتخب الوطني العراقي صفاء هادي، الثلاثاء، اعتذاره للجمهور على الخسارة التي تعرض لها المنتخب امام نظيره الإيراني، فيما أكد ان آمال التأهل لاتزال قائمة.

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وذكر هادي في حديث صحفي، عقب نهاية المباراة، وتابعه "ناس" (9 أيلول 2021)، "لا نبرر الخسارة، والكل يتحملها، كلاعبين"، موضحاً ان "الكادر التدريبي وضع أفضل خطة لكن خطأين كلفانا هدفين لذا نعتذر من الجمهور الذي ينتظر منا الفوز".

وأضاف هادي "آمال التأهل لم تنتهي لدينا 8 مباريات وعلينا مراجعة أنفسنا، ومعالجة الأخطاء"، موضحاً ان "هناك شهر امامنا لأجل المعالجة".

وختم هادي حديثه ان "التعويض في المباريات القادمة، ولدينا أمل بذلك".

وعلق مهاجم المنتخب الوطني العراقي أيمن حسين، الثلاثاء، على الخسارة التي تعرض لها المنتخب أمام نظيره الإيراني.

وقال حسين عقب نهاية المباراة في حديث للصحفيين، تابعه "ناس" (7 أيلول 2021)، إن "نتيجة المباراة السابقة مع كوريا كانت إيجابية، لكن الهدف الذي تلقيناه اليوم كان في وقت مبكر، لذا نعتذر من الجمهور".

وأضاف حسين "هاجمنا في الشوط الثاني على أمل تعديل النتيجة، لكن سُجلت علينا الأهداف عن طريق هجمات مرتدة"!.

ولفت الى أنه "نحن كلاعبين لم نرغب بهذه الخسارة القاسية، وإن شاء الله سنحقق نتائج أفضل في المباراة القادمة".

وخسر المنتخب الوطني العراقي، مساء الثلاثاء، أمام نظيره الإيراني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مرحلة المجموعات من الجولة الأخيرة المؤهلة إلى مونديال 2022.

وأنهى المنتخب الإيراني الشوط الأول متقدما على نظيره العراقي بهدف نظيف سجل بُعيد انطلاقة صافرة البداية.

وسجل اللاعب الإيراني علي رضا جاهانباخش هدف السبق لفريقه عند الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وشهدت الحصة الأولى من المباراة إصابة اللاعب بشار رسن وخروجه عند الدقيقة الثامنة والعشرين ليحل جستن ميرام بديلاً بعد ذلك.

كما شهد الشوط ذاته إشهار الحكم الصيني ثلاث بطاقات صفراء، نال المنتخب العراقي اثنتان منها لكل من أمجد عطوان عند الدقيقة الحادية عشرة، وقائد المنتخب أحمد إبراهيم في الدقيقة التاسعة والثلاثين، فيما وجهت الثالثة للاعب المنتخب الإيراني سعيد عزت إلهي.

وفي الحصة الثانية دخل الفريق العراقي بقوة وسجل البديل مهند علي "ميمي" هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وعاد المنتخب الإيراني ليمسك زمام الأمور باعتماده على الهجمات المرتدة، واستثمر ذلك في الدقيقة التاسعة والستين عن طريق المهاجم مهدي طارمي الذي وقّع على الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة أحرز البديل علي جولزادة الهدف الثالث لمنتخب إيران.

وبهذه النتيجة يكون المنتخب الإيراني قد تصدر المجموعة بست نقاط من انتصارين اثنين، يليه منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

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