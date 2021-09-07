2021/09/07 | 23:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، أمرًا ملكيًا بإعفاء مدير الأمن العام الفريق خالد بن قرار الحربي، وإحالته إلى التحقيق في اتهامه بـ"التزوير والرشوة واستغلال النفوذ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية: أمر ملكي بإحالة مدير الأمن العام للتقاعد.. والتحقيق معه بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية: أمر ملكي بإحالة مدير الأمن العام للتقاعد.. والتحقيق معه بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).