المنتخب العراقي يخسر امام نظيره الإيراني

2021/09/07 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خسر منتخبنا الوطني مباراته الثانية، مساء اليوم الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم أمام منتخب ايران.

وبدأت المباراة بهدف سريع مباغت للمنتخب الايراني من قبل اللاعب رضا جهانبخش بالدقيقة الثالثة من الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني سجل منتخب ايران هدفين في شباك العراق رغم التغييرات الهجومية التي أجراها المدرب الهولندي ادفوكات، إذ سجل مهاجم بورتو مهدي طارمي الهدف الثاني بالدقيقة 69 في هجمة مرتدة.

وسجل البديل علي كالزده الهدف الثالث لتنتهي بهزيمة لاسود الرافدين امام المنتخب الايراني.

وتصدر المنتخب الإيراني المجموعة بست نقاط، بينما تذيل منتخبنا المجموعة بنقطة واحدة.

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