المنتخب العراقي يخسر امام نظيره الايراني بثلاثية

2021/09/07 | 23:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خسر المنتخب العراقي، اليوم الثلاثاء ، امام نظيره الايراني بثلاثية نظيفة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

وانتهى الشوط الاول من المباراة بتقدم المنتخب الايراني بهدف واحد مقابل لا شيء للمنتخب العراقي سجله اللاعب علي رضا جهانباخش.

وشهد الشوط الثاني بداية قوية للمنتخب العراقي، اسفرت عن تسجيل هدف التعادل قبل ان يلغيه الحكم بداعي التسلل، وبعدها أضاف اللاعب مهدي طارمي الهدف الثاني للمنتخب الايراني، وقبل نهاية المباراة سجل اللاعب علي غولي زاده الهدف الثالث للمنتخب الايراني.

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