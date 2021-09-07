2021/09/07 | 23:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأمم المتحدة تحذّّر من كارثة مع جلاء مئات الأطفال الأفغان غير المصحوبين بذويهم جنيف – الدوحة – كابول – اف ب – الزمان وقال بلينكن في مؤتمر صحافي في العاصمة القطرية الدوحة إن طالبان أبلغت الولايات المتحدة «بأنها ستسمح للأشخاص الحاملين لوثائق سفر بالمغادرة بحرية» مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على التأكد من […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالبان تعلن أبرز أعضاء حكومتها الجديدة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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