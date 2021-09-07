طالبان‭ ‬تعلن‭ ‬أبرز‭ ‬أعضاء‭ ‬حكومتها‭ ‬الجديدة‭ ‬

2021/09/07 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تحذّّر‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬مع‭ ‬جلاء‭ ‬مئات‭ ‬الأطفال‭ ‬الأفغان‭ ‬غير‭ ‬المصحوبين‭ ‬بذويهم‭ ‬ جنيف‭ – ‬الدوحة‭ ‬–‭ ‬كابول‭ – ‬اف‭ ‬ب‭ – ‬الزمان‭ ‬ وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬إن‭ ‬طالبان‭ ‬أبلغت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬بأنها‭ ‬ستسمح‭ ‬للأشخاص‭ ‬الحاملين‭ ‬لوثائق‭ ‬سفر‭ ‬بالمغادرة‭ ‬بحرية‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستعمل‭ ‬على‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ […]

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