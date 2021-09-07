الرواتب الفاحشة ليست وهمية

2021/09/07 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام كان‭ ‬هناك‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬اولى‭ ‬أيام‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتج‭ ‬لأولى‭ ‬الحكومات‭ ‬المحلية،‭ ‬تشكيل‭ ‬يدعى‭ ‬الجمعية‭ ‬الوطنية‭ ‬باتت‭ ‬في‭ ‬طي‭ ‬النسيان‭ ‬ليس‭ ‬الان‭ ‬فقط،‭ ‬وانما‭ ‬منذ‭ ‬ولادتها،‭ ‬تسمية‭ ‬فارغة‭ ‬من‭ ‬معناها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬كان‭ ‬الحاكم‭ ‬الفعلي‭ ‬للعراق‭ ‬هو‭ ‬بول‭ ‬بريمر،‭ ‬وكل‭ ‬مَن‭ ‬حوله‭ ‬يتقافزون‭ ‬باحثين‭ ‬عن‭ ‬الغنيمة‭.‬أولئك‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬وعددهم‭ ‬بالمئات،‭ […]

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