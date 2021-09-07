تنسيق سعودي مصري لإعادة العلاقات المغربية الجزائرية

2021/09/07 | 23:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬اتصالات‭ ‬مصرية‭ ‬سعودية‭ ‬جرت‭ ‬فى‭ ‬الايام‭ ‬الماضيه‭ ‬لتنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬للتوسط‭ ‬لحل‭ ‬الخلافات‭ ‬المغربيه‭ ‬الجزائريه‭ ‬و‭ ‬اعاده‭ ‬العلاقات‭ ‬بينهما‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬البلدين‭ ‬شخصيات‭ ‬سياسيه‭ ‬بارزه‭ ‬حاملين‭ ‬مبادره‭ ‬لحل‭ ‬الخلافات‭ ‬المتفاقمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ […]

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