2021/09/07 | 23:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، المستمسكات المطلوبة لإصدار بطاقة التلقيح الدولية.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للوكالة الرسمية، إن “المستمسكات المطلوبة لاصدار بطاقة التلقيح الدولية تضمنت جلب بطاقة التلقيح الورقية ونسخة من جواز السفر وصورة شخصية للمتقدم على البطاقة”.وأصدرت وزارة الصحة والبيئة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن …

ظهرت المقالة المستمسكات المطلوبة لإصدار بطاقة التلقيح الدولية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستمسكات المطلوبة لإصدار بطاقة التلقيح الدولية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المستمسكات المطلوبة لإصدار بطاقة التلقيح الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).