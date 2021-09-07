المانع: هيئة الحشد الشعبي “المنظومة” الوحيدة التي لا تستطيع امريكا اختراقها

2021/09/07 | 23:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، عادل المانع، اليوم الثلاثاء، ان هيئة الحشد الشعبي هي المنظومة الوحيدة التي لا يستطيع الامريكان اختراقها لانها عقائدية، مشيرا ان لا يوجد في النظم الديموقراطية كلها تجنيد الزامي وانما يوجد في النظم الدكتاتورية.وقال المانع لبرنامج “حصاد الايام”، ان “ذريعة امريكا من اجل عودتها”، مبينا “لا توجد مصلحة لعودة امريكا الى […]

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