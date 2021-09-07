العراق يخسر بثلاثية امام ايران في تصفيات كأس العالم

2021/09/07 | 23:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني خسر المنتخب العراقي لكرة القدم، امام المنتخب الايراني 0-3 ، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لمونديال قطر 2022.وتقدم المنتخب الايراني بوقت مبكر من اللقاء عندما سجل […]

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