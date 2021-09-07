هجوم مسلح وتفجير يستهدفان الجيش العراقي في ديالى

2021/09/07 | 23:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإصابة عدة جنود بينهم ضابط، اثر هجوم شنه عناصر داعش على نقطتين أمنيتين وتفجير عبوة ناسفة على قوة للجيش العراقي هرعت لاسنادهما.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (7 ايلول 2021)، ان "عناصر داعش هاجمت نقاط للفرقة الاولى-اللواء الاول بالجيش العراقي في قرية الغاية في اطراف خانقين ومنطقة حلوان بين جلولاء وخانفين".

وأوضح، أن "تعزيزات من الجيش هرعت لإسناد النقاط الأمنية، لكن عبوة ناسفة انفجرت عليهم ما أدى لإصابة عدد من الجنود بينهم ضابط الدورية وهو برتبة مقدم".

وتابع، ان "الاشتباكات ما تزال مندلعة بين قوات الجيش وعناصر داعش".

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