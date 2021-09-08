السعودية تُوقف تعليق القدوم إلى أراضيها من الإمارات وجنوب أفريقيا والأرجنتين.. وتسمح بسفر مواطنيها إليها

2021/09/07 | 23:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الثلاثاء، إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة، بداية الـ11 من صباح غدٍ الأربعاء، من كل دولة الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا والأرجنتين.

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