سيطرة من أول دقيقة.. ثلاثية نظيفة لإيران في مرمى العراق بتصفيات المونديال

2021/09/07 | 23:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم المنتخب الإيراني القمة المرتقبة أمام المنتخب العراقي بفوز عريض، الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

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