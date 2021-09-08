السراج: اتفاقية الكاظمي على اخراج الامريكان مشكوك بها

2021/09/08 | 00:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اوضح المحلل السياسي، ابراهيم السراج، اليوم الثلاثاء، ان اتفاقية الكاظمي على اخراج الامريكان مشكوك بها، لافتا ان السياسة الامريكية تحاول زرع الفتنة في المجتمع العراقي” وقال السراج لبرنامج “حصاد الايام”، ان “الانسحاب الامريكي في افغانستان طبق في العراق ابان سقوط الموصل”.واضاف ان “الجيش العراقي تعامل مع داعش ابان سقوط الموصل بنفس طريقة الجيش […]

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