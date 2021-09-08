2021/09/08 | 00:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: U7jNAxGF-Ag

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طارق حرب: هناك زيادة في الإقبال على الانتخاب من قبل المواطن وكلما زاد العدد انخفضت نسبة التزوير) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طارق حرب: هناك زيادة في الإقبال على الانتخاب من قبل المواطن وكلما زاد العدد انخفضت نسبة التزوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).