بعد الخسارة الثقيلة.. أيمن حسين: نعتذر للجمهور العراقي

2021/09/08 | 00:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم مهاجم منتخبنا الوطني العراقي ايمن

حسين، اليوم الثلاثاء، اعتذارا للشعب

العراقي بعد الخسارة الثقيلة التي مني

بها امام المنتخب الايراني بثلاثة

اهداف مقابل لا شيء.

وقال حسين، في تصريح صحفي عقب المبار

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