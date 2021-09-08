أول تعليق لأدفوكات بعد الخسارة امام إيران: اللاعبون تعوّدوا على خطة كاتانيتش

2021/09/08 | 00:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

علق مدرب المنتخب الوطني العراقي ادفوكات، على خسارة المنتخب العراقي امام نظيره الإيراني، مبينا ان اللاعبين تعودوا على الخطط الدفاعية للمدرب السابق.وقال أدفوكات في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "استعداداتنا للمباراة كانت قصيرة، وبعض اللاعبين معتادون على اللعب بخطة دفاعية لأن المدرب السابق (كاتانيتش) كان يلعب بخمس مدافعين".وأضاف "أتفهم شعور الشعب العراقي الخائب بعد المباراة، وهذا شعوري أيضاً..



ولكن لابد أن نكون منطقيين، في النهاية".وبشأن متابعة اللاعبين العراقيين، قال المدرب "لن أتابع بنفسي مباريات المسابقات العراقية التي ستبدأ هذا الشهر، وسأعتمد على متابعة المساعدين، وهناك أيضا مَن يتابع بدلاً عني اللاعبين خارج العراق".

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