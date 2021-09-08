توجيه من الطيران المدني بشأن دخول زائري الأربعينية

2021/09/08 | 00:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت سلطة الطيران المدني، الثلاثاء، إدارة المطارات بالالتزام بتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن دخول الزائرين لأداء زيارة الأربعينية.وذكرت سلطة الطيران في بيان، ان "رئيس سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن نائل سعد عبد الهادي وجه إدارة المطارات العراقية العاملة، بالالتزام بتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والمتضمنة الموافقة على دخول 30 ألف زائر من إيران، و10 الآف زائر من دول الخليج وبقية الدول الأخرى لأداء مناسك الزيارة الأربعينية".وشدد عبد الهادي ، بحسب البيان، على أهمية أن يجلب الزائر شهادة فحص (PCR) سالب خلال (72) ساعة قبل موعد الرحلة"، داعيا إلى "الإكتفاء بجلب العراقيين الوافدين من الهند فحص (PCR) سالب أجري خلال (72) ساعة قبل موعد الرحلة ، مع أخذ تعهد بحجرهم منزليا لمدة (10) أيام، والتأكد من خلوهم من أعراض المرض قبل السماح لهم بمخالطة الآخرين".

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