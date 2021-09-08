مرشحة عن نينوى توضح عبر “النور” أهمية مشاركة المرأة في الانتخابات: يجب ضمان حقوقها

2021/09/08 | 00:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت المرشحة عن تحالف العقد الوطني في محافظة نينوى أحلام محمد سعيد الهمّات، أهمية المشاركة الفاعلة للمرأة العراقية في الانتخابات المقبلة، مؤكدة ضرورة ضمان المرأة لحقوقها المجتمعية والقانونية.وقالت أحلام الهمات المرشحة عن الدائرة الرابعة تسلسل ٣٩ في تصريح لـ”النور نيوز”، ان “مشاركة المرأة الفاعلة بعملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة لها …

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