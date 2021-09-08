فيديو يظهر الحادثة.. محتج يلقي حجارة على رئيس الوزراء الكندي

2021/09/08 | 00:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجه رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الساعي للفوز بولاية ثالثة في انتخابات مبكرة في وقت لاحق هذا الشهر، متظاهرين غاضبين بشكل متكرر في حملته الانتخابية، بل أن أحدهم رشقه هذه المرة بحجارة.

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