أدفوكات: أشعر بخيبة أمل بعد الخسارة أمام إيران

2021/09/08 | 00:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكدَ مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم، الهولندي ديك أدفوكات، أنه يشعر بخيبة أمل بعد الخسارة أمام منتخب إيران (0-3) يوم الثلاثاء على استاد خليفة الدولي في الدوحة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022. وقالَ ادفوكات في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، بحسب بيان للهيئة التطبيعية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "مثلما يشعر الشعب العراقي بخيبة أمل نحن كذلك نشعر بتلك الخيبة بسبب الخسارة، ولكن علينا أن نكون أكثر عقلانيةً ونفكر بما هو قادم بالنسبة لنا في مباريات التصفيات." وأضافَ: "من واجبنا أن نضع اللاعب المناسب في التشكيلة وبما نراه صحيحاً، لعبنا مباراتين في أسبوع واحد، لدينا ثماني مباريات مقبلة ويجب علينا تقديم الأفضل وجمع النقاط في المجموعة الأولى." واختتمَ ادفوكات المؤتمر الصحفي رداً على أسئلة أحد الصحفيين بخصوص عدم اللعب بخمسة مدافعين أمام منتخب إيران، قائلا: "لعبنا بالأسلوب نفسه أمام كوريا الجنوبية بوجود أربعة مدافعين، وقدمنا مباراة جيدة من الناحية الدفاعية، ولكن اليوم ظهرت بعض الفراغات في خط الدفاع وتمكنوا من التسجيل، ونحن حاولنا أيضاً العودة للمباراة بعد إجراء التبديلات في الجانب الهجومي، ولكننا لم نحصل على الهدف الذي نسعى إليه".

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