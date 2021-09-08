لماذا كل هذا الخوف من طالبان؟؟؟ - حاتم بن رجيبة

2021/09/08 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حاتم_بن_رجيبة لا مجال للنقاش أن حكم طالبان هو كارثة على كل تواق للحرية وللتعددية ولحقوق الإنسان الكونية وللمساواة و لحق الإختلاف وحرية التعبير ومحبي المجتمع المدني بجمعياته وأحزابه المتعددة ولمحبي الحياة من فنون وتسلية وغناء ورقص وجمال وحب...لكن لو كانت دولة طالبان ظاهرة جديدة و مثالا منعزلا لنظام ديني ورع وقروسطي يقطع الرؤوس والأطراف ويرجم العباد ويحبس النساء ويقبرهن ويقر العبودية ويعشق الجهل والخرافا ......





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