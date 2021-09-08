2021/09/08 | 00:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Bfz05rJw8C0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يشهد أفشل عملية سطو في التاريخ | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يشهد أفشل عملية سطو في التاريخ | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).